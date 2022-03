El 99 por ciento de las ventanas de la planta baja tienen rejas (en caso de incendio no hay buen pronóstico). El herrero es uno más de la familia.

Si usas el coche para ir a trabajar se cambia el recorrido de vuelta a casa y el horario . Si ves alguien cerca de la puerta del parking o garaje no se para, vuelta manzana hasta que se vaya.

A partir de cierta hora de la noche no se respetan los semáforos . Parar es arriesgarse a robo con violencia.

Las mochilas y bolsos siempre se llevan en la calle hacia adelante . No se pierden de vista en ningún momento.

Si vas a retirar una cantidad de dinero importante del banco no se cuenta en ventanilla . Es preferible que el cajero se “equivoque” antes que alguien vea los billetes. Sobre y a correr.

Los niños no tienen ninguna referencia a su nombre de pila en batas del colegio, mochilas o camisetas . Como mucho hay identificadores con velcro que se retiran al salir del aula. El tráfico de menores para prostitución, adopción ilegal y órganos no cesa.

Nunca entras en un túnel al que no veas la salida . Años me llevó fiarme de los cruces subterráneos en España.

No se discute, no se negocia, no se habla ni se mira al que te está robando.