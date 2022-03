El esfuerzo de años desapareció en pocos minutos para este carpintero, que se suma a la lista interminable y creciente de cordobeses que son víctimas de una inseguridad que no para de crecer en todo rincón de la provincia de Córdoba.

Luego de muchos sacrificios para poder tener las herramientas y materiales, este domingo se encontró con que su carpintería de Villa Alberdi había sido saqueada por delincuentes que se llevaron todo lo que encontraron a su paso: “Me cortaron las piernas y las manos”, se resignó Emiliano Díaz, en su diálogo con El Doce.

“No me sobra nada ni tampoco me faltaba, pero lo que me llevaron, sinceramente, me cortaron las piernas y las manos”, contó entre lágrimas al tiempo que pide ayuda para poder volver a empezar con su taller.

Según relató, los ladrones forzaron una de las ventanas y robaron todo lo que encontraron: “Me di cuenta que me faltaba todo. Esto es mi futuro, vengo del 2015 edificando todo de a poco”, narró.

“Si pueden ayudarme; están mis hijos y mi esposa, es todo para ellos”, expresó y luego agregó que “veía notas en los noticieros y siempre pensé que no me gustaría estar en ese lugar al saber del esfuerzo de la gente. Ahora estoy pensando en salir a buscar laburo de otra cosa y salir adelante. No quiero que me regalen cosas, solo lo mío, lo que me costó a mí”, finalizó.