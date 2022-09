“Una locura” de Ortegoza ante River: Ulises hizo bailar a Talleres

El primer gol de Ulises Ortegoza en Talleres, refuerzo que llegó para esta temporada a barrio Jardín, ya se parece mucho al gol de su vida. Una corrida memorable para el 1 a 0 de la victoria sobre River en el Monumental. “Una locura”, como el mismo lo definió.

“Todavía no puedo creerlo, no caigo. Es mi primer gol en Primera y contra un equipo tan grande como River. La jugada me fue llevando al arco, vi que había espacios, trasladé la pelota y cuando llegué al área no dudé”, relató el volante ofensivo de 25 años y nacido en San Nicolás, que llegó proveniente de Gimnasia de Mendoza, donde anotó seis goles en 16 partidos de Primera Nacional.

Y habló del repunte de Talleres en la tabla. “Habíamos perdido intensidad y no se nos veníamos dando los resultados. Javier (Gandolfi) inculcó eso en el grupo y nos dio más sacrificio. Entrenamos como si fueran los partidos, entonces entrenamos como jugamos y de a poco se está viendo en el campo”, explicó.

Golazo

“Cuando entré me pidieron que sea ordenado. Que tenga movimiento y cuando nosotros teníamos la pelota, que me suelte. Y así llegó el gol”, expresó Ortegoza.

Fue su primer gol en Primera y lo puso en un recuadro: “Costó, venía de errar algunos pero este es el primero en primera división. Se lo dedico a mi familia, a mi mujer, mi hija y toda la gente de San Nicolás”, cerró.