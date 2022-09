Una familia denuncia que violaron e intentaron matar a una joven en Córdoba

Una familia de Córdoba denunció que una joven integrante de la misma sufrió una violación e intento de asesinato por parte de un grupo de delincuentes. La víctima, de 25 años, padece de hostigamiento hace cuatro años y se sienten “desprotegidos”.

El hecho ocurrió este domingo cuando familiares de la víctima recibieron un llamado desde el Hospital de Urgencias: “Me avisaron que la encontraron tirada en la Circunvalación, fuimos y vimos que fue abusada sexualmente por tres hombres”.

“Emocionalmente está mal. Físicamente tiene fractura de pelvis, puntos en la frente y marcas de que fue arrastrada. La tienen que operar para ponerle placas”, dijo la hermana sobre el estado de la joven violentada.

Sin embargo, reveló que lo ocurrido el fin de semana no es un hecho aislado de este grupo de personas. “Hace cuatro años le hicieron lo mismo y ya los denunciamos más de 28 veces”, contó la joven en diálogo con El Show del Lagarto.

La horrible secuencia y la impunidad

“La primera fue en 2018 y a partir de ahí, hubo hostigamiento y hechos de violencia. Prometieron vengarse y juraron que la iban a violar cuantas veces quisieran y que la iban a matar”, dijo entre lágrimas la hermana de la víctima.

Sobre la relación con los abusadores, la joven contó que eran amigos y se juntaban casi todos los días. De hecho, el primer acto de violación fue en una cena, cuando se juntaron como grupo de allegados. Desde ese momento, hay una orden de alejamiento que “nunca fue respetada, hicieron lo que quisieron, como quisieron”.

Hace seis meses pasó otro hecho, pero no fue denunciado porque “mi hermana no quiso ya que la Justicia no hizo nada durante cuatro años”. Ya hicieron 28 denuncias, sin contar las de este fin de semana.

Consecuencias del hostigamiento

“En cuatro años, su vida fue un desastre porque no podía ir a ningún lado tranquila. Le agarraban ataques de pánico cuando estaba estudiando”, revelaron familiares. Además, aseguraron que tienen miedo y hace unos días, otra hermana fue golpeada y amenazada con una pistola.

“Queremos que cumplan su condena, para que nadie sufra como mi hermana y todos nosotros como familia”, concluyó la chica.