Una estudiante de Biología de la facultad de Ciencias Exactas obtuvo el promedio más alto de todas las carreras de la Universidad Nacional de Córdoba, que le entregará una mención de honor en una ceremonia que se hará este martes.

Con un rendimiento extraordinario, la rosarina María Piotto fue terminó su carrera con la mejor media para su promoción, con promedio de 9,93 para la carrera de Biología, de la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales, informó a UNC.

En el podio de los mejores egresados le siguieron Matías Uriel Steinberg con 9,89 en la carrera de Ciencias de la Computación, de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación y Guadalupe Ispani obtuvo un 9,87 en la Facultad de Derecho, cursando la carrera de Abogacía.

Sobre la distinción, Piotto, de 25 años, comentó: “Fue un reconocimiento muy grande, uno que no me esperaba. Un reconocimiento y alegría también para mi familia que me dio la oportunidad de estudiar la carrera que me apasiona”, dijo a La Voz.

“El promedio es un número complejo, que no nos representa como profesionales, ni como personas”, opinó por último esta estudiante que será distinguida este martes.