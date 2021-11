Una especie de polémica se inició en los últimos días debido a que desde el Centro de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, publicaron resúmenes para la cátedra de Teorías Sociológicas I. La discusión se generó porque en una videoconferecia -por Teams- solicitaron a los alumnos que “no copien y peguen” porque “va a saltar el plagio muy fácil”.

“Chicos: tengan en cuenta: con ese Drive, que no es que les decimos que no copien y peguen por mala onda… Si todos ponen la misma respuesta, va a saltar el plagio muuuuy fácil”, advirtió una integrante de la agrupación Arcilla (La Bisagra), que dirige el Centro de Estudiantes. Estas palabras se escuchan en un video que la propia organización habría publicado en YouTube y luego lo habría quitado, según detalla La Voz.

Los resúmenes se publicaron en una carpeta de Google Drive y aparentemente estaban destinadas a facilitar la respuesta a una consigna que pedía analizar las ideas de dos autores clásicos y trazar comparaciones entre ellos.

“Lo que les vamos a pedir, con mucho amor y encarecimiento, es que no copien y peguen. Si copian y pegan, nos hacen bosta, literal. Si no copian y pegan, va a estar todo bien”, solicitaron desde la agrupación.

Investigación desde la UNC

Los profesores de la cátedra se enteraron de la situación y solicitaron al Consejo Directivo de la Facultad que inicie un sumario administrativo para investigar lo ocurrido. De esta forma, el lunes resolvieron convocar a una instancia de diálogo entre la cátedra y el Centro de Estudiantes, varios de cuyos integrantes son ayudantes de esa cátedra y también forman parte del Consejo Directivo.

Comunicado y defensa

Ante esta situación, desde el Centro de Estudiantes emitieron una Carta Abierta en la que denuncian que se trata de “una persecución política”. “Las razones y argumentaciones que la cátedra despliega contra nuestres compañeres no son solo desproporcionadas, sino que además no son hechos que se correspondan reglamentariamente con la iniciación de un sumario administrativo”.

“Tampoco somos les uniques que comparten resúmenes con sus compañeres, porque eso es lo que somos a fin de cuentas, compañeres de nuestres compañeres”, detallan en otra parte del comunicado.

Según explican, “la propuesta de sumario en cuestión busca sancionar -con penas que pueden llegar a la suspensión y expulsión- a seis de nuestres compañeres”.

Por último, Juan Pedro Molinero, integrante del Centro de Estudiantes y miembro del Consejo Directivo, dio su punto de vista.

“No es plagio. El plagio es cuando vos tenés acceso al examen y pasás ese examen que van a tomar los docentes. Y nosotros no tenemos acceso a eso. Por lo tanto, no es plagio”, explicó a La Voz.

“Y segundo: compartir un resumen no es, digamos, nada malo. No entra en ninguna falta ni legal ni nada. Al fin y al cabo, estamos pasando algo que no tiene derecho de autor, porque se nos acusa de hacer esto (infringir el copyright). Pero la verdad es que ese resumen es de autoría propia”, sentenció.

“Lo hemos hecho nosotros de nuestras interpretaciones de los textos. Y por lo tanto, sí, compartir esos resúmenes para que puedan estudiarlos, no para que copien. Justamente decimos que no copien y peguen, ni que se copien, ni nada, sino que estudien. Porque ese resumen era de relación entre autores para que lo puedan comprender mejor. No hay ninguna falta”, profundizó.