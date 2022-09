Una cordobesa asegura que se forma una cruz en la ventana de su casa

Una familia de la localidad cordobesa de Luque asegura que se les aparece la imagen de la Cruz en la puerta de su casa. El fenómeno se repite todas las noches cuando encienden una luz. La noticia provocó que los vecinos se agolpen en la vivienda para constatar el suceso.

Ante esta aparición, la familia anhela que un sacerdote pueda visitarlos. Marcela, dueña de la vivienda, contó que su esposo encendió una vela y fue su hijo, quien se encontró con la Cruz reflejada en una ventana.

Una vecina asegura que se le forma una cruz en la puerta de su casa. Foto: Diario del Pueblo

“Sospechamos que puede deberse a que días atrás falleció una señora muy querida en el pueblo, y sus hijos me regalaron su ropa. Cuando yo abrí la bolsa me encontré con una virgencita entre las prendas, una virgencita de yeso, con la cabeza cortada y pegada. Mi marido me dijo que no la fuera a tirar, que se la pusiera en su santuario, y yo lo relaciono a eso”, detalló a Diario del Pueblo.

Marcela contó lo sucedido a los hijos de la señora fallecida quienes le comentaron que nunca habían puesto una imagen de la Virgen entre la ropa.

Ante esta situación, la mujer sostuvo que seguirá recibiendo a los vecinos creyentes: “Si a la gente le hace bien, las puertas de mi casa estarán abiertas, pero antes queremos que venga un sacerdote”, comentó.