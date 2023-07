Un grupo de amigos de Córdoba creó una innovadora bicicleta pero ocurrió algo inesperado cuando la probaron

Un día normal en la ciudad de Córdoba, tres jóvenes tuvieron la idea de crear una bicicleta muy particular y al probarla, sufrieron un gracioso accidente que generó la risa de varios usuarios en las redes.

El ingenio cordobés no tiene límites y los jóvenes decidieron armar una bici para tres personas. Al querer probarla, costó al principio la coordinación para pedalear pero luego pudieron hacerlo sin problemas.

Todo parecía funcionar bien pero luego de un minutos, la rueda tarsera del rodado se empezó a deformar y los ocupantes se tuvieron que bajarse. El hombre que grabó la situación no pudo contener su risa y subió el video a las redes. Only In Córdoba lo compartió en su cuenta y se hizo viral.