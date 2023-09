Un cordobés tocó el acordeón en el colectivo urbano y sorprendió a los pasajeros

Ya es moneda corriente que las ocurrencias de los cordobeses se hagan virales en las redes sociales. Esta vez, fue el turno de Tomás Álvarez, un joven de 25 años que tocó el acordeón arriba de un colectivo y sorprendió a los pasajeros.

“Subimos al bondi, pintó tocar el acordeón y esto fue lo que salió” dice el comienzo del video. Tomás tocó estilos variados pero fue el chamamé el que hizo gritar y aplaudir a los pasajeros que viajaban en ese momento en la línea 23 de Ersa. “Palma, palma, palma”, se escucha en el video publicado en Only in Córdoba.

Un cordobés tocó el acordeón en un colectivo

El momento sorprendió a los pasajeros del colectivo comandado por Gabriel Vitali, chófer de Ersa, que también es músico. “Hacemos la tarde con buena música”, escribió el colectivero apodado “Tata” en su perfil de Instagram. Por su parte, el video no dejó de recibir buenos comentarios en redes.

Tomás Álvarez y el chófer de Ersa, Gabriel Vitali. Foto: Gabriel Vitali

“Empezás el día diferente y alegre”, escribió un usuario en el posteo que hizo Only in Córdoba en Instagram. “Si sube al 61 le invito el vino”, comentó otro. También se sumó un tercero: “Ese acordeón es para puro chamamé, hermano. Me agarra piel de gallina escuchando entre amigos chamamé”.