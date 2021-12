Un joven estudiante cordobés que se encuentra de vacaciones en Miami se llevó una gran sorpresa al encontrarse con una personalidad destacada del mundo del deporte en plena calle. Durante uno de sus días de disfrute, Franco Fiorenza, de 22 años, caminaba hacia la playa cuando se cruzó con nada menos que Max Verstappen, el último campeón mundial de Fórmula 1.

Al percatarse de la figura que se encontraba a tan solo algunos metros de distancia, el cordobés aceleró el paso para alcanzarlo. “Che, ¡ese es Max Verstappen! Pará que le pido una foto”, le dijo a su amigo Mateo.

Según contó el propio joven en diálogo con Mundo D, al encontrarse cara a cara con Verstappen, tuvieron un breve diálogo y se sacaron una selfie. “‘Max, Max, me puedo sacar una foto?’, le pregunté. Me dio el ok, sin problemas. Lo felicité y me respondió con un ‘Gracias’ que jamás me voy a olvidar. Fue muy piola para un tipo que mundialmente conocido. Cero dramas”, recordó.

Cabe recordar que el joven piloto neerlandés le arrebató el último título mundial a nada menos que Lewis Hamilton y se convirtió en el cuarto campeón más joven de la historia, con tan solo 24 años, 2 meses y 12 días.