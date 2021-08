En medio de sus merecidas vacaciones en Córdoba tras una nueva participación olímpica, Facundo Campazzo contó la increíble anécdota de cuando conoció a Manu Ginóbili. El basquetbolista cordobés fue el protagonista de una nueva edición del programa de entrevistas “Caja Negra”.

//Mirá también: Facundo Campazzo, de regreso en Córdoba: “En la Selección siempre hay revancha”

El base de los Denver Nuggets, equipo que milita en la NBA, recordó que la primera vez que tuvo contacto con el astro argentino “fue en la primera convocatoria”. “Saludé al Chapu (Nocioni), a Luis (Scola), a Pablo (Prigioni) y lo vi a Manu que se estaba sirviendo comida, pero no lo quise molestar”, indicó.

Campazzo pidió por la continuidad de Hernández (AP) (AP)

“Justo se sentó delante mío y dije: ‘Uy, por qué no lo saludé’. Y me dice, ‘¿Dónde estabas, boludo? No me saludaste’”, aseguró Campazzo. Y reconoció: “Fue un flash”.

//Mirá también: Cordobés en NBA: una jugada de Facundo Campazzo, elegida como la mejor de la temporada

En diálogo con el director de Filo News, Julio Leiva, el ex jugador de Muni aseguró que Ginóbili lo ayudó mucho con sus consejos. En este sentido, Campazzo se refirió a lo que le dijo el histórico jugador de la “Generación Dorada” hace ya varios años: “Nunca vi un juvenil con panza”. “Fue duro, al hueso. A esa edad tenía 21 ó 22 años y vivía en una inconsciencia. No sé cómo se filtró esa frase porque me lo dijo en un momento en el que estábamos solos. Pero claro que me sirvió”, aseveró.

Manu Ginóbili pasó por el entrenamiento de la selección en Las Vegas y charlo con Facundo Campazzo. (@cabboficial) @cabboficial | La Voz

Por otra parte, el cordobés de 30 años contó una intimidad sobre el histórico tapón a Kobe Bryant, en 2012. “Si venía alguien del futuro y me lo decía, le iba a decir ‘salí de acá’. Parece chiste, pero yo jugaba a la Play y siempre hacía el mismo movimiento: penetrar, mirar, dar un giro y tirar. Dije ‘acá la va a tirar. Si la tiraba en la Play, acá también la va a tirar’”, enfatizó Campazzo acerca de la emblemática jugada.

//Mirá también: Se terminó la ilusión para Facundo Campazzo en semifinales de NBA

“Salté, tiré un manotazo, tampoco mucho, con las yemas de los dedos. En el momento no me di cuenta porque después seguimos corriendo. Tengo un cuadro que me lo regalaron y está en la casa de mi mamá. Vamos a robar con eso varios años”, concluyó.