Un cordobés contó que lo rechazaron por no tener auto y las respuestas fueron desopilantes.

Twitter es un sinfín de debates y polémicas sobre diferentes temáticas que van desde la política y la religión hasta las más infinitas banalidades. En la última categoría, se viralizó la publicación de una cordobesa que recordó el día que a su amigo lo rechazaron por no tener auto, y provocó una lluvia de críticas.

“Story time de cuando a un amigo lo rechazaron por no tener auto”, escribió @liguicarrasco, la joven autora del tuit. A continuación, una captura de pantalla con una conversación que tenía un polémico audio.

“Gracias por todo pero si mínimamente no tenes un auto para venir a buscarme, no me interesa. Te agradezco un montón y te pido mil disculpas, pero no serías lo que estoy buscando”, decía la grabación que envió Julieta (la protagonista de la charla) a quien la invitó a salir.

No es la primera vez que una publicación de este tenor se vuelve foco de las críticas. Sin embargo, ésta vez, las críticas estallaron y los comentarios fueron desopilantes: “Pero qué estas buscando? un chofer propio”, “Que salga con un remisero”, “Lo peor es que no es increíble, pasa y mucho”, fueron algunas de las respuestas.