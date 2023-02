Ulises Bueno, emocionado en el Cosquín Cuarteto: “Uno no hace esto para enriquecerse”

Ulises Bueno es uno de los artistas más reconocidos y queridos en la provincia de Córdoba y se presentó por quinta vez en su carrera en Cosquín. El martes por la noche, encendió la fiesta y emocionó a todos al asegurar: “Uno no hace esto para enriquecerse, sino para generar felicidad”.

“La vigencia no es fácil y tener la oportunidad después de 20 años es estar más fuerte que nunca”, reflexionó el cantante de cuarteto en la rueda de prensa previa al show. En ese marco, recordó que en el 2003 era un adolescente y ahora, pudo ”elegir el horario para tocar”.

Ulises Bueno se mantiene a lo largo de los años. (Gentileza Capif)

Cabe recordar que, el hombre de 37 años se subió al escenario de la localidad a 52 kilómetros de la capital en el 2003, 2004, 2005, 2022 y ahora en 2023.

La consagración de la Selección Argentina en Qatar

“Creo que como todo argentino: feliz por los chicos”, contó el compositor sobre cómo vivió los festejos de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Además, apuntó contra los “ periodistas deportivos que hablaron tan mal de ellos y ahora tienen que reivindicarse porque Lionel Messi tiene la Copa del Mundo”.

La Selección Argentina dio una gran alegría. (AP)

En este sentido, el hermano del fallecido Rodrigo, pidió por el fin de las comparaciones entre el actual capitán del elenco nacional y Diego Armando Maradona. “Somos todos distintos y nos esforzamos de la misma manera para alegrar el país”, reflexionó.

La situación económica del país

Por otro lado, el hombre de familia analizó la situación económica del país y reflexionó por el alto costo de los precios en distintos rubros. “Todos vivimos situaciones difíciles. No quiero entrar en un tema político porque no es lo que me corresponde, pero se que el público hace un gran esfuerzo para pagar una entrada”, narró.

Ulises Bueno reconoce el alto costo de los espectáculos. Foto: Martín Llampayas

En este marco, el compositor reconoció que el precio de las entradas suben y “todo cuesta un poco más porque recorrer el país genera mucho gasto”. Sin embargo, se sinceró y aseveró que canta por felicidad porque “de eso se trata la música”.

Ulises Bueno en el escenario de Cosquín Cuarteto

Ya en el escenario, Bueno hizo lo que mejor sabe hacer, cantar. Pero se dejó un espacio para la reflexión y emoción. “La verdad que el tiempo es lo más valioso que tiene la vida y pocas personas se dan cuenta, por ahí piensan en lo material, en lo económico, pero tener una oportunidad de estar ante tanto público es algo que no se puede comprar con nada”, dijo.

Por último, el cordobés pidió: “Empecemos a valorar la vida porque es corta, como dice Mirtha, y nos damos cuenta cuando es tarde”.