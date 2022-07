Los rumores de separación entre Rocío Pardo y Ulises Bueno fueron confirmados por la bailarina. Mientras que, desde el ambiente del cuartetero, no se emitieron comentarios. Sin embargo, una serie de llamativas historias subidas a Instagram serían la respuesta del cantante.

La pareja estuvo un año y medio, incluso con convivencia de por medio. Pero, ambos decidieron terminar con la relación. La primera en hablar fue Rocío, quien escribió en sus redes: “Con Uli hemos decidido distanciarnos, llevándonos cada uno lo mejor del otro”.

El mensaje con el que Rocío Pardo confirmó su separación de Ulises Bueno. Foto: Redacción Vía Córdoba

Pero, por parte de Ulises el hermetismo fue total. Sin embargo, en las últimas historias publicadas en su cuenta oficial deslizó mensajes que podrían ser una respuesta a Rocío: “Te pedí perdón, sin que la culpa fuera mía”, dice uno de los primeros textos.

El mensaje continuó: “Te dije ¡no pasa nada! y en mí, estaba pasando todo. Te dije ‘estoy bien’, cuando mi corazón estaba roto. Te dije ‘no me duele nada’, cuando en realidad me dolía todo. Pensándolo bien, fui yo quien siempre te mintió. Cuánto daño me hice al mentirte siempre”.

El cantante publicó una serie de llamativas historias. Foto: Cadena 3

Aunque todavía no se sabe si se trata de una declaración para su ex pareja o si es un adelanto de algún próximo tema.