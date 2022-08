Mientras se recupera, Magui Olave habló de su relación con su primo Ulises Bueno

Luego del posteo con el que Ulises Bueno acusó a su prima Magui Olave de olvidarse de él y encendió la polémica familiar, la cantante habló este miércoles sobre la relación que tiene con su primo. Las declaraciones de la cuartetera llegan en medio de la recuperación tras la descompensación que sufrió días atrás.

En diálogo con Radio Mitre y Radio Suquía, la artista cordobesa puso paños fríos al asegurar: “No estamos peleados, no nos criaron para eso”. Sobre el accionar de su primo luego de los Premios Gardel dijo: “Hay cosas que uno hace y dice sin querer”. “La familia está ante todo”, concluyó.

Magui Olave.

EL ESTADO DE SALUD Y LA NUEVA RUTINA DE MAGUI OLAVE

Por otra parte, Olave se volvió a referir al problema de salud que atraviesa y recordó lo que pasó luego de dejar a sus hijos en el colegio el jueves por la mañana. ”Me empecé a sentir mal, me empezó a faltar el aire, y la llamé a mi mejor amiga que me dijo que la esperara en el auto. Me agarró un dolor muy fuerte de cabeza, bajé la ventanilla y ya después no me acuerdo más nada”, detalló.

Sobre la recuperación, reveló que “el descanso va a ser la base de lo que va a pasar de ahora en adelante”. En sintonía, aseguró: “Voy a dormirme y levantarme temprano”. Por último, aceptó que va a tener que empezar a delegar algunas tareas aunque reconoció que es algo que le “cuesta mucho”.