La inseguridad, que ya es una problemática de todos los días en Córdoba, afectó esta vez a una personalidad reconocida de la ciudad. La cantante Magui Olave se convirtió en una nueva víctima de la delincuencia que cada día es más protagonista.

//Mirá también: Inseguridad en Córdoba: recorren el continente en combi y fueron asaltados en el lago San Roque

La artista denunció a través de sus redes sociales que sufrió un robo en la zona sur de la ciudad. A través de un par de stories de Instagram, Olave contó lo sucedido y hasta ofreció recompensa por sus pertenencias.

magui

“Cómo me gustaría que se contacten conmigo los que esta tarde me robaron la mochila de mi auto!!!”, señaló la cantante. Y agregó: “No me interesa saber quiénes fueron, solo la necesito porque tengo cosas importantes de trabajo”.

//Mirá también: Inseguridad en Córdoba: así desbarataron a la banda que hacía estafas telefónicas

Más adelante, Olave indicó que ofrece recompensa “ya que el valor de las cosas son más bien de trabajo que materiales”.