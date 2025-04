Magui Olave reveló cómo es su relación con Euge Quevedo: “Que la gente viva con ese morbo”

En la previa a un fin de semana largo plagado de shows a lo largo de la provincia y con los rumores de conflictos circulando por todas las redes sociales, la artista musical Magui Olave reveló cómo es su relación con su compatriota Euge Quevedo.

Magui Olave reveló cómo es su relación con Euge Quevedo

En primera instancia, la actual pareja de Matías Suárez dejó de lado las versiones que las ponen en bandos opuestos y aseguró que tienen un lindo vínculo. “No nos estamos fijando a ver quien le pisa la cabeza a quien, no es nuestro estilo. Nuestros principios no son así”, dijo, en diálogo con El Doce.

Magui Oalve estrena el video de "Con otra", el hit de Cazzu que se volvió tendencia en el cuarteto. (Gentileza Rocío Sordo).

“Somos amigas, nos llamamos y nos cag*** de risa”, recalcó. En este sentido, confesó que el revisar las ocurrencias de las personas para crear peleas les provoca carcajadas.

“Que la gente viva con ese morbo”: dijo Magui Olave sobre su relación con Euge Quevedo

“A las dos nos gusta que la gente viva con ese morbo de querer vivir del conflicto de querer comparar. Nacimos de úteros diferentes, no vamos a ser nunca iguales”, ponderó.

Euge Quevedo y Magui Olave en el Festival Nacional de Cuarteto 2023. (Prensa Universo Jiménez/Tute Delacroix).

“Lo más lindo es que nos disfrutamos nosotras como seres humanos, como mamás, tenemos muchas cosas en común. Es hermoso que dentro de la interna nosotras sepamos que no hay competencia, nos disfrutamos”, concluyó la artista.