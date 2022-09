“Uber in Almafuerte”: el ingenioso transporte cordobés que se hizo viral

Los cordobeses se destacan por sus ingeniosos inventos que se vuelven “viralazos” en las redes sociales. En este caso, se trata de un particular sistema de transporte que utilizó un vecino de la localidad de Almafuerte para trasladar a su compañero y a una mascota.

Ante la imposibilidad de llevar dos compañeros en su moto, el cordobés se las ingenió y sentó a un hombre y a una mascota sobre un trailer para transportarlos. La imagen causó la gracia de los demás conductores que capturaron el momento.

El video fue publicado en la cuenta de Only in Córdoba, quien lo tituló como “Uber in Almafuerte”, haciendo referencia al sistema de transporte extranjero. La filmación contabiliza más de 50 mil visualizaciones y divertidísimas reacciones.