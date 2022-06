Las redes sociales permitieron la difusión de, entre otras tantas cosas, el ingenio de los argentinos y sobre todo, de los cordobeses. Con frecuencia se viralizan videos e imágenes de personas que se las arreglan con lo que tienen para resolver diferentes cuestiones y en este caso, Instagram explotó con una ocurrente creación de un albañil: una carretilla convertida en motocicleta.

La página de memes y videos locales @cordobeces compartió la filmación de este hombre y causó furor en las redes. Es que, en la grabación se escucha la música de La Mona Jiménez a todo volumen, mientras un sujeto sale de un comercio y se acerca a una carretilla que está al lado del cordón de la vereda.

Al llegar a la misma, el joven, que parece ser un trabajador de la construcción, se pone un casco y le da arranque al vehículo creado. Luego, se para en una mini plataforma con dos ruedas que está enganchada a la carretilla y sale andando como si estuviera transportándose en una moto o un triciclo.

La publicación no tardó en viralizarse, sumando miles de Me Gusta y cientos de comentarios de personas que no pueden creer lo que están viendo. Cabe aclarar que es peligroso movilizarse en vehículos que no están autorizados.