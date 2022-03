¿Cuántas veces te pasó que se te rompió alguna herramienta de la casa y abandonaste por completo la tarea que estabas haciendo? Si tu respuesta fue “muchas”, este video es para vos: a un cordobés se le rompió la bordeadora, pero se le ocurrió una fantástica idea para poder seguir cortando el pasto y rápidamente se hizo viral.

Ante la ruptura del artefacto, el hombre se las ingenió y armó una cortadora de pasto casera con un fierro y una amoladora. “Cuando uno es pobre, pero tiene mente rica...”, reflexionó el cordobés segundos antes de probar su invento.

Increíblemente, el artificio funcionó a la perfección, incluso mejor que una bordeadora nueva. Y como si esto no fuera poco, el video del momento fue publicado por la cuenta de Instagram @cordobeces y se viralizó en pocos minutos.

En apenas una hora, la publicación superó los 10 mil Me Gusta y recibió más de 225 comentarios. “Uh que genialidad papá!”, “Que genioooo ..... Y Córdoba no domina el mundo xq no quiere jajjaa”, “Seguro la NASA ya lo está entrevistando”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios, totalmente impactados por la idea.