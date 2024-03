Tuvo su homenaje en Alberdi, pidió un jugador de Belgrano en la Selección y bancó a Nahuel Bustos

Tras una extensa carrera, con picos como el imborrable ascenso con Belgrano, Claudio Pérez anunció su retiro del fútbol profesional. Y la dirigencia del club de Alberdi le realizó un reconocimiento en el Gigante, ante el público Celeste, en la previa del partido con Defensa y Justicia.

“Quería entrar a jugar, ir a cabecear, un tiro libre”, se salió de la vaina el Chiqui, quien se emocionó por el afecto de la gente. Es que se volvió hincha de Belgrano, desde su llegada como refuerzo en 2010 para aquella campaña que se coronó con la gesta frente a River. Y se radicó junto a su familia en Córdoba.

Claudio "Chiqui" Pérez dejó la actividad profesional (Instagram)

Lamentó no haber podido saludar a Guillermo Farré, “estaba muy concentrado en la previa del partido” y que no haya podido seguir como el entrenador. “Le dio mucho al club como futbolista y como técnico, le devolvió la mística a Belgrano”, remaró.

Además, hizo un pedido por una de las figuras del Pirata: “(Nahuel) Losada está en su máximo potencial. Viendo su nivel, yo lo hubiese llevado a la Selección antes que sacarlo a pasear a Armani por Estados Unidos”.

Nahuel Losada y el momento de desatención en la marca (Prensa Belgrano) Foto: Archivo La Voz

Destacó por ejemplo, el penal que le atajó a Nahuel Bustos en el último clásico cordobés en Alberdi. Pero a la vez, respaldó al delantero de Talleres, por su categoría: “El penal de Bustos, si lo metes, te llevan en andas. Si lo erras, sos el malo de la película. Falla el que patea. No se va a discutir la clase de jugador que es por un penal”, puntualizó el Chiqui, un especialista en como patearlos.

Nahuel Bustos fue de los mejores en un Talleres que goleó por 3-0 a Agropecuario por la Copa Argentina. (Prensa Talleres)

LA CHICANA CON EL LUIFA ARTIME

En medio de la emoción por recibir una camiseta de Belgrano con el dorsal con el número 23 que utilizaba, y el apodo “Chiqui”; el ex zaguero central confesó que cruzó un par de bromas con el presidente Luis Fabián Artime, quien encabezó el homenaje.

Chiqui Pérez y su homenaje en Belgrano, con el Luifa Artime. Foto: Prensa Belgran

“Mirá que no me puse canilleras eh’ me dijo el Luifa. Hubiera sido un lindo duelo si nos hubiera tocado enfrentarnos en una cancha”, sonrió el Chiqui.