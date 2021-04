Las restricciones por la pandemia han provocado cientos de problemas en diferentes sectores económicos. Uno de estos casos es el rubro de choferes y trabajadores de viajes de turismo, quienes reclaman volver a trabajar. Por esta razón, se reunieron con el secretario de Transporte provincial, Franco Mogetta para trasladar sus demandas.

Los transportistas se encuentran protestando a la vera de la autopista a Rosario, a 4 kilómetros del anillo de Circunvalación en la ciudad de Córdoba. Las manifestaciones, que se replica a nivel nacional, ahora se focalizaron contra la provincia, ya que aseguran que desde la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, habían prometido una reunión que no se cumplió en el tiempo acordado.

Finalmente, el encuentro se llevó adelante este jueves por la mañana y los manifestantes exigieron volver a trabajar como los micros de larga distancia regular o que les entreguen una asistencia real. “El funcionario se mostró muy predispuesto a escuchar y seguir ayudando, hasta dar con alguna solución. Nosotros hicimos los planteos”, dijo a Cadena 3 Carolina Vidal, una de las voceras.

Además, precisó que les propusieron un cuarto intermedio hasta el lunes, pero advirtió que seguirán con las manifestaciones y cortes de rutas o calles. Según explicó Sergio Tabernero, abogado representante de los transportistas privados, pidieron a Mogetta que haga de puente para que Nación les permita operar. “Vamos a ver si puede acceder a hablar a Buenos Aires con el ministro Lammens, como para que esté al tanto”, sostuvo en diálogo con Cadena 3.

Finalmente, el letrado dijo: “Si no nos dejan trabajar, que no dejen a nadie. ¿Por qué el servicio de línea sigue trabajando? ¿Cuál es el porcentaje de gente contagiada dentro de estas unidades? Ninguna, y si no, que nos complementen con subsidios no retornables, están regalando plata por todos lados”.