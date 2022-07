Saber por donde uno camina, hoy en día es esencial para poder hacerlo de manera tranquila y segura; y si a eso le sumamos las veces que esperamos a que llegue el colectivo, estos datos son fundamentales. Por eso, desde Vía Córdoba te compartimos el ranking de las paradas de colectivos más seguras del mes de junio.

Esta lista está confeccionada gracias a los datos que los usuarios de Ualabee le proporcionan a la aplicación de movilidad cada mes. De la lista segura de mayo, no se repitió ninguna. Ualabee permite que el pasajero califique una parada y reporte si es segura o no. Si marca que no lo es, se puede especificar por qué: robos, falta de luminaria o zona poco transitada.

A través de la aplicación, los usuarios no solo pueden conocer los horarios, las líneas y qué colectivos tomarse según el destino, sino que también, al ser colaborativa, los usuarios tienen un papel fundamental a la hora de informar sobre inconvenientes en algunas de las líneas del transporte urbano de pasajeros.

Las 10 paradas de colectivo más seguras de junio en Córdoba

C4215, en Avenida Vélez Sarsfield 22; Línea 22 de la empresa ERSA. C7435, en Tucumán 199-99; Línea 50 de la empresa ERSA. C4275, en Bulevar Chacabuco 464; Línea 23 de la empresa ERSA. MA-00000615, en Villa Boedo; Línea 73 de la empresa ERSA. C7242, en Coronel Manuel Namuncurá 5503; Línea 42 de la empresa Autobuses Córdoba. C3896, en Avenida Emilio Olmos 328; Línea 20 de la empresa ERSA. C6425, en Avenida Colón 227; Línea 35 de la empresa ERSA. C7693, en Manzana 42 lote 1; Línea 54 de la empresa ERSA. C7829, en Avenida Maipú 434; Línea 50 de la empresa ERSA. C0001, en Av. Vucetich 8010; Línea 10 de la empresa Coniferal

