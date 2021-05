Se conocieron nuevos detalles del accidente que dejó dos víctimas fatales en la Circunvalación, cuyo desencadenante fue el alcohol al volante, en un episodio que conmocionó a la comunidad y que enluta a dos familias cordobesas.

Se trata del testimonio del paramédico que llegó primero al lugar del siniestro y que dejó una impresión impactante sobre Alan Amoedo, el conductor que manejaba ebrio e impactó contra los autos que estaban en la banquina, matando a dos personas: “estaba como si fuera un espectador más”, dijo sobre el muchacho, que miraba cómo atendía a los heridos.

Ángel Chapi fue el primero en llegar y contó que Sol tenía signos vitales “pero lamentablemente no se pudo hacer nada”, lamentó y luego señaló que Rodrigo, la otra víctima, “estaba muerto directamente. No había ningún tipo de signo vital que te pudiera decir ‘me dio una luz chiquita de esperanza’, no había”, relató consternado en declaraciones a CBA24n.

En medio de ese escenario, el paramédico pudo ayudar a una herida, Fernanda Guardia, quien sufrió heridas en sus piernas: “me pregunta en ese momento por los otros dos chicos. En el momento le miento, le digo que estaban bien, para no producir un shock mayor”, recordó a la vez que enfatizó que mientras todo eso ocurrió, Alan estaba parado sobre un terraplén “como si fuera un espectador más”.