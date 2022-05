Aun estando imputado por causar dos muertes y herir gravemente a una tercera persona, Alan Amoedo tenía “un permiso” para manejar durante el año que pasó entre la tragedia de Circunvalación y la condena que se oyó este viernes en los Tribunales de Córdoba.

Lo reveló el propio Amoedo, en su última alocución ante el Tribunal que minutos después le hizo saber que está sentenciado a nueve años de prisión por las muertes de Sol Viñolo y Agustín Burgos y dejar con graves lesiones a Fernanda Guardia, la sobreviviente.

“No he vuelto a manejar, no tengo ganas. Aunque me dieron un permiso, no tengo ganas”, expresó el autor de la mayor tragedia vial de 2021 en la avenida de Circunvalación de la capital cordobesa.

Previamente y en un mensaje hacia los familiares de sus víctimas, expresó: “Si hubiera tenido algo para evitarlo lo hubiera hecho, les pido mil disculpas”, finalizó.