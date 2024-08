Tiene 87 años, se recibió de psicóloga y quiere seguir estudiando en Córdoba

La historia de la cordobesa Dionisia Guzmán habla de perseverancia y resistencia. Tiene 87 años y en octubre de 2023, se recibió de psicóloga en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Rindió la tesis con un 10 y aseguró que quiere seguir estudiando.

“No pude estudiar como hacían todos los niños porque tenía que cuidar de mis hermanos para que mis padres trabajaran porque éramos muchos de familia”, relató a La Voz. “Cuando vine a Córdoba, pensaba que todo se iba a mejorar en nuestra familia y que yo iba a poder estudiar, y no fue así”, agregó.

“Como no tenía ninguna profesión ni estaba preparada, tuve que ser empleada de servicio doméstico toda mi vida para ayudar a mis padres y para subsistir yo también”, dijo Dionisia. A los 55 años terminó la escuela primaria, cuando sus hijos eran adolescentes.

“Quería estudiar una profesión, eso no se iba de mi mente, de mi alma y de mi corazón. Siempre estaba pensando en eso”, aseguró. En ese momento, quiso anotarse en el secundario, pero su marido enfermó y Dionisia pasó muchos años cuidándolo. “Entonces se me fueron todas las ilusiones de poder seguir estudiando”, recordó.

En 2008 su marido falleció. “En 2010 dije que tenía que hacer algo y seguir adelante. Pensé que era mi tiempo de poder estudiar. No me importó los años que ya tenía y empecé a cursar la escuela secundaria en la Universidad Tecnológica, en el Cenma 125″, dijo.

En 2013 egresó y en 2014, a los 75 años, se anotó en la Facultad de Psicología de la UNC. Dionisia comentó que el primer año fue el más duro, pero nunca pensó en abandonar. “Tengo que agradecerles a los jóvenes la aceptación que tuve porque por lo general en todos los cursos no había muchos mayores, uno o dos. Pero fui tan aceptada por la juventud que fue una delicia para mí poder cursar junto con ellos”, detalló.

“Cuando uno nace con algo que le gusta y que lo quiere hacer, creo que eso no se va de uno mismo. Dejar de hacerlo es perturbar nuestra propia existencia, nuestra propia vida, porque siempre vas a estar con el pensamiento de por qué no lo hiciste”, planteó.

En la misma línea, siguió: “Yo les digo a las personas mayores que no se queden sin estudiar, que no dejen de trabajar y que cuando se jubilen, no se queden sin hacer nada. Que si les gusta algo, lo intenten por lo menos”.

Dionisia se recibió en octubre de 2023 y ya planea qué seguir estudiando. Foto: Captua

Dionisia ya tiene su matrícula profesional en trámite, es ayudante alumna de varias materias de la carrera y está pensando si el próximo año cursará el profesorado en psicología o si se anima al doctorado.