“Lo de Cristian Pavón son esos anhelos por los que uno llama, sabiendo que le van a decir que no. Sabíamos que era imposible por su sueldo y tasación. Es uno de los jugadores que me dijo que volverán a Talleres, no tengo dudas que lo hará”.

Andrés Fassi, presidente Albiazul, reconoció que hubo un intento por Kichán, el delantero formado en el club de barrio Jardín, y que quedó libre en Boca. Pero ya fue presentado en Brasil en su nuevo club, el Atlético Mineiro.

Respecto al reclamo de Boca por 2,4 millones de dólares adelantados a Talleres por futuras operaciones con Pavón y por ser dueño del 10% de la ficha; Fassi replicó: “Estamos viendo con una compañía de abogados externos el tema. En su momento Pavón tuvo dos ofertas que rechazó Boca y entendemos que no puede haber un reclamo ahora. De todos modos, hay una buen relación con ellos”.

Hasta 2025

Pavón, de 26 años, firmó un contrato hasta junio de 2025 con Atlético Mineiro, dirigido por el Turco Antonio Mohamed. Por ahora solo podrá jugar en el campeonato brasileño. El cordobés tendrá su segunda experiencia en el exterior tras su paso por Los Angeles Galaxy, de Estados Unidos.

Si el Mineiro supera el escollo de Emelec y pasa a cuartos de Copa Libertadores (1 a 1 en la ida); será anotado para que pueda tomar parte también en el torneo continental.