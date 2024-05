Talleres: el próximo rival por Liga Profesional venció a Boca y llega con envión

Otra semana con doble frente para Talleres, que este martes será anfitrión del Cobresal de Chile para mantener el primer lugar en el Grupo B de Copa Libertadores, donde ya sacó pasaje anticipado a octavos de final. Y el fin de semana se las verá, también en el Kempes, con un Atlético Tucumán que venció a Boca. Son dos dos próximos rivales por Liga Profesional.

El encuentro con los tucumanos se disputará el domingo 19 de mayo a las 17.45. El Decano puso primera con la victoria por 1 a 0 sobre Boca, con gol de Mateo Coronel a los 29 minutos, y el arquero Tomas Durso como figura de la noche.

Talleres, a su vez, comenzó también con victoria con el resonante 3-1 sobre Independiente en Avellaneda por los goles de Federico Girotti, Marcos Portillo y Ramón Sosa (golazo); y de Matías Catalán en contra. Por la tercera fecha, se las verá con Boca en la Bombonera a las 20.

Gol de Ramón Sosa. Independiente vs Talleres (Prensa Talleres) Foto: prensa

CÓMO ESTÁN LOS LESIONADOS EN TALLERES PARA LIBERTADORES

Este martes a las 19 Talleres se medirá en Kempes con un Cobresal que el sábado, por el torneo chileno, igualó como visitante 3-3 contra el Everton en Viña del Mar. Y Walter Ribonetto si podrá contar con Matías Catalán, quien salió por lesión ante Independiente.

El DT explicó que Catalán dejó la cancha por una carga muscular, al cierre de la primera etapa en Avellaneda. Y lo más probable es que no juegue ante los chilenos, para no arriesgarlo. Su reemplazante fue Juan Carlos Portillo, el polifuncional ex Unión de Santa Fe, porque tanto Kevin Mantilla (lesión muscular) y Juan Gabriel Rodríguez (cuadro febril), quedaron afuera de la delegación ante el Rojo.

Sí serán titulares este martes Marcos Portillo, Rubén Botta y el paraguayo Ramón Sosa, quienes ingresaron en la segunda parte frente a Independiente, por el descanso que les otorgó Ribonetto.