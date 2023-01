Talleres, Belgrano e Instituto y su presentación en Primera: episodio uno, para festejar pero sin festejos

Pasaron 23 años desde la últimas vez con tres equipos de Córdoba en Primera División. En la temporada 1999/2000, como ahora, coincidieron Talleres, Belgrano e Instituto. Este fin de semana pusieron primera en Liga Profesional y sus hinchas lo festejaron, pero no hubo ni triunfos ni goles convertidos.

En ese contexto, el mejor resultado lo obtuvo Belgrano, con su empate en cero frente a un Racing Club que es candidato. Talleres perdió como local e Instituto regresó a Primera tras casi 17 años con un discreto 0 a 0 frente a Sarmiento de Junín. Pusieron primera, deben acelerar.

TALLERES Y EL DIABLO QUE LO PERSIGUE

En un Kempes colmado, Talleres no pudo repetir su actuación del clásico con Belgrano, y perdió 1 a 0 ante Independiente. Un karma que le tira la historia, y también el presente, en la cara. Se cumplieron 45 años de aquella final de enero del ‘78, fatídica para los Albiazules, y además le ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos en Córdoba.

Julio Buffarini, Rodrigo Garro y Francisco Pizzini no mantuvieron el nivel mostrado ante el Pirata, y fueron sobrepasados por un rival dinámico, el renovado Independiente con jugadores atrevidos y decididos en el uno contra uno caso Rodrigo el Chila Márquez (intratable para Buffarini) y Matías Giménez (gustaba en Talleres como refuerzo).

Talleres enfrentó a Independiente en el Kempes. (Facundo Luque)

Cuando lo pudo empatar por superioridad numérica, Ángelo Martino se hizo expulsar tontamente (se irá a Racing Club o a Newell’s) y el equipo de Gandolfi dependió de la inspiración de Michael Santos o Nahuel Bustos, quienes no están para los 90 minutos. En definitiva, se extrañó a Diego Valoyes, de gira con la Selección Colombia. Un delantero que no estuvo y que, probablemente, ya no esté. Mucho por mejorar para un equipo que puso como objetivo de acceder al lote de copas internacionales.

BELGRANO HIZO PIE EN AVELLANEDA

El cahetazo del 3-0 en el clásico sacudió a Belgrano. Y reaccionó. Cambió el sistema para la visita al encumbrado Racing Club y Guillermo Farré, como en los tiempos de Ricardo Zielinski, “cruzó el General Urquiza en el área”, con cinco defensores.

Belgrano de Cordoba vs Racing Foto Federico Lopez Claro Farré Guillermo Tecnico

Con disciplina táctica y despliegue neutralizó a Racing, más allá del par de goles anulados y un travesaño que salvó a Nahuel Losada. Faltó atacar, con un Pablo Vegetti aislado en soledad. Pero Belgrano no carga con la obligación de ser el protagonista en esta categoría, y menos contra Racing o ante River, en la segunda fecha.

La permanencia es la misión a cumplir por Belgrano, y el empate en Avellaneda es un punto de apoyo tras remar tres años en la Primera Nacional. Mientras tanto, Farré espera reforzar la dotación ofensiva con un par de extremos. Y llega el volante colombiano Andrés Colorado.

VOLVIÓ INSTITUTO Y EL CERO LE SUMA

El empate entre Instituto y Sarmiento con marcador en blanco, reviste varias lecturas. Lucas Bovaglio aseguró estar conforme, porque, al igual que Belgrano, tomó nota del cambio de categoría y se mostró más firme en el área propia. Como el Pirata, la faltó presencia y potencia en el área rival.

Es que la multitud en Alta Córdoba, con casi 30 mil socios repletando el estadio, dejó la sensación de postal inconclusa. Porque equipos como Sarmiento son los que formar parte del “torneo aparte” que deberá disputar la Gloria por la permanencia. Y de local no pude repartir puntos.

En la vuelta a primera division Instituto en Alta Córdoba empato con Sarmiento sin goles ( Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

A favor, la frescura de Franco Watson y Santiago Rodríguez siguen gravitando, más allá de la falta de un nuevo de peso, como lo padeció Instituto en la temporada pasada. Y el invicto en Alta Córdoba, con 25 partidos sin derrotas, más el arco en cero de un Jorge Carranza que cerró un círculo: atajó en el último partido en Primera en 2006, y fue titular y capitán en este regreso en Liga Profesional.