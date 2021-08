El irregular Talleres de inicio de Liga Profesional buscará su primera victoria como visitante frente a un Banfield con caras conocidas. Se enfrentan a las 13.30, por la quinta fecha del torneo. Televisado por TNT Sports.

Hasta aquí la T no sólo no ganó afuera, perdió los dos que disputó: el debut con Newell’s y la derrota difícil de digerir frente a Central Córdoba. Viene de jugar mejor en el empate con Boca, más allá de no poder romper el cero.

La transferencia de Federico Navarro al fútbol de Estados Unidos, al Chicago Fire, le saca a Alexander Medina una pieza clave. Lo reemplazará Francis Mac Allister más allá de que está disponible el flamante refuerzo, Rodrigo Villagra, ex Rosario Central.

Además, podría reaparecer en la línea de fondo Juan Cruz Komar después de un partido para el olvido en Santiago, con gol en contra incluído; y de quedarse afuera del duelo con Boca. Si juega, sale Julián Malatini y Nahuel Tenaglia volverá al lateral derecho.

En Banfield, que disputó dos seguidos de visitante y cosechó cuatro de seis puntos (en la fecha pasada empató con San Lorenzo), va de titular Joel Soñora, ex de Talleres. También Gustavo Canto, surgido en Racing de Nueva Italia y que llegó a préstamo de Patronato; y ya con varias temporadas encima con el Taladro, Luciano Lollo.

Probables formaciones

Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Gustavo Canto; Juan Pablo Álvarez, Giuliano Galoppo, Lautaro Ríos y Joel Soñora; Luciano Pons y Ramiro Enrique. DT: Javier Sanguinetti.

Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini o Nahuel Tenaglia, Tenaglia o Komar, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Francis Mac Allister y Juan Méndez; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Ángelo Martino o Héctor Fértoli; Michael Santos. DT: Alexander “Cacique” Medina.

Hora: 13.30.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: Banfield.

TV: TNT Sports.