El mercado de pases de Talleres deja grandes pérdidas y muchas dudas. Las pérdidas son por la ya confirmada partida de Federico Navarro al fútbol de Estados Unidos y las futura casi segura de Piero Hincapié; mientras que las dudas se plantean en los refuerzos para ver cómo rendirán y cómo asimilará el equipo estas pérdidas.

El principal afectado es Alexander Medina que esperaba contar con estos jugadores para pelear por el campeonato en la Liga Profesional, según lo que había expresado en las charlas previas a su renovación contractual con el presidente Andrés Fassi.

A Piero Hincapié el técnico ya prácticamente lo daba por perdido y por esta razón no lo estaba utilizando como titular en el equipo. El ecuatoriano llegó a Talleres y rápidamente se transformó en un titular indiscutido y figura.

A eso se le suma que “El Cacique” todavía no encontró un reemplazante al nivel de Hincapié. Juan Cruz Komar estuvo rindiendo bajo y salió del equipo. Una posibilidad es que llegue Pablo Ortiz pero se ve muy difícil que llegue porque el América de México no pretende cederlo. La otra opción es la que ya está utilizando Medina que es Tenaglia como central y Julián Malatini como lateral, pero no es su puesto original.

La buena de todas estas pruebas es que contra Boca y Arsenal Talleres no sufrió goles en contra.

El gran dolor de cabeza del Cacique aparece en el mediocampo. Es que lo de Federico Navarro es más sorpresivo porque para el técnico es titular indiscutido. Justamente este jueves presentaron a Rodrigo Villagra y tanta es la necesidad que se espera que juegue ante Banfield.

Navarro fue uno de los grandes protagonistas de Talleres en el torneo pasado, aunque después de la lesión en Colombia contra el Tolima por Copa Sudamericana el nivel no fue el mismo.

La oferta del Chicago Fire para que Navarro juegue en la MLS fue irrechazable para Andrés Fassi y Talleres.

Hasta el momento se sumaron Federico Torres (libre de Banfield) y Héctor Fértoli, ex Racing Club y quien ingresó ante Boca en la fecha pasada.