Tras la polémica que se generó en Talleres hace algunos días por las diferentes versiones sobre su contrato, el futbolista José Mauri seguirá su carrera en Kansas City, que milita en la Major League Soccer (MLS). Allí, el mediocampista pampeano competirá ante ex compañeros como Tomás Pochettino y Franco Fragapane.

Según informó La Voz, el volante creativo firmará contrato con el club estadounidense hasta 2022. Cabe recordar que Mauri había regresado a la “T” luego de varios meses de inactividad a pedido del entrenador Alexander Medina.

Sin embargo, en los últimos días se generó un malentendido con la dirigencia que terminó en la desvinculación del ex Milan. Es que, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, había afirmado que “a Mauri se le hizo un gran ofrecimiento; ahora hay que esperar que él nos diga que quiere hacer”.

Por su parte, el jugador salió a desmentir esa afirmación. “Esta vez se me ofreció la mitad del sueldo que cobraba antes. Cuando llegué el dólar estaba a 60 pesos, hoy a 100 y el informal más alto. No tengo dudas de que Talleres hace un gran esfuerzo, pero un gran ofrecimiento no es el 50% de lo que yo ganaba”, aseveró Mauri.