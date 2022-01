Buddy Guy lleva algo más de 70 años en el mundo de la música, y es un referente del blues en Estados Unidos. A sus 86 años, todavía continúa ofreciendo shows y fue en uno de estos espectáculos exclusivos, en el que participó el artista cordobés Iván Singh, quien tocó junto al legendario artista.

Fue el pasado viernes, que Singh actuó en uno de los shows en la sala de concierto de Chicago, Buddy’s Guy Legends. “Él toca una sola vez al año en su club. Son 16 noches en enero, de jueves a domingo. En una de esas noches, me vio entre el público y me preguntó si me interesaría tocar con él”, comentó el cordobés a VOS.

Iván Singh, con la "Lata de batata" en las calles de Nueva York. (prensa Iván Singh/ Malvina Battiston)

Fue así que el guitarrista logró tomar contacto con el artista estadounidense y cumplir uno de sus sueños. “Cerré esa noche junto a su banda; en la que toca su hijo Greg y canta su hija Carlisle. Hacia el final del concierto, Buddy me dejó su guitarra a lunares y me quedé tocando en escena mientras él saludaba en plan de despedida y nos presentaba a todos. Fue espectacular”, cuenta.

Después de ese momento inolvidable, el cordobés fue contratado para abrir el último concierto de Buddy Guy en su club de este enero de 2022. “Estaba todo cerrado desde hace tiempo, pero me hicieron un lugar para hacer show yo solo, con mi guitarra acústica. Es un sueño total hecho realidad”, declaró Iván.

Singh ya había compartido tablas con Guy en el Buddy’s Guy Legends. Sucedió en agosto de 2021, pero sólo con el legendario bluesman en carácter de presentador.