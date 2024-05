Sufrió un grave choque y busca a la persona que lo salvó: el pedido de un joven de Córdoba

Con la premisa de que “las redes sociales son servicio”, un joven de Córdoba hizo un pedido espacial a través de un video que publicó en TikTok. En el fime, relató que sufrió un grave siniestro hace unos días y busca a la persona que lo salvó.

“Necesito encontrar al chico que me socorrió después que me di vuelta”, aseguró en el video, donde solicitó que quien tenga algún tipo de información, se la haga llegar.

VIDEO: SUFRIÓ UN GRAVE CHOQUE Y BUSCA A LA PERSONA QUE LO SALVÓ

En el video, el joven mostró el vuelco que dio su auto Ford Fiesta. “Así quedó el auto y ahí dentro estaba yo. Esta persona me socorrió y me sacó de ahí, haciéndome entender que estaba vivo, que no me había muerto”, dijo.

“Necesito encontrarlo para agradecerle. Si algún amigo les contó que socorrió a un pibe en un Ford Fiesta el 17 de mayo, menciónelo acá. Necesito saber quién es, necesito agradecerle porque en cierto modo, me salvó la vida”, cerró.