Una nena de 9 años necesita $17 millones para no perder una pierna y dos cordobeses impulsaron una colecta

Un nuevo pedido de solidaridad surge a raíz del conocimiento de la historia de Camila, quien tiene nueve años y carga con un tumor en su pierna izquierda, el cual debe ser operado. Pero, necesita prótesis que su cobertura prepaga no quiere cubrir y tienen un costo de 17 millones de pesos.

Ante esta situación, dos cordobeses pusieron manos a las obras para hacer una colecta de dinero. Se trata de Juan Pablo Rodríguez, reconocido por su fundación Un tatuaje por una sonrisa, y Luciano Benjamín, creador del sitio de humor Only in Córdoba.

UNA NENA NECESITA $17 MILLONES PARA NO PERDER UNA PIERNA

En su día a día, Camila debe utilizar zapatillas ortopédicas para poder caminar, ya que una de sus piernas es más corta que la otra. Su pierna izquierda tiene un tumor y requiere ser intervenida quirúrgicamente. Según el relato de su papá, en Córdoba no encontraron una solución que no fuese la amputación del miembro.

El único centro de salud que le dio una esperanza a la familia de la pequeña es el Hospital Garrahan de Buenos Aires. El próximo 19 de junio deben viajar desde Córdoba para la cirugía. “Corre el riesgo de que le amputen la pierna. Tienen una obra social, llamada Grupo Azul Salud, y aparentemente no se responsabiliza”, contó Juan Pablo en un video que compartió con la familia de Camila.

Juan Pablo y Luciano encaran juntos una colecta para ayudar a Camila. Foto: Facebook

En referencia a las prótesis, contó que una consiste en una especie de tornillo extensible que acompañaría el crecimiento de la pequeña junto con otros elementos que ayudarán a la recuperación de la pierna. En total, todos los insumos suman 17 millones de pesos.

VIDEO: LA COLECTA QUE LLEVAN ADELANTE LOS DOS CORDOBESES

“Vinimos a ver a la familia y conocer su situación. Only in Córdoba no es una cosa que se dedica a esto, pero lo que hace Juan Pablo es súper conocido”, explicó Luciano. El influencer fue quien se acercó a Juan Pablo para encarar juntos la colecta.

Por su parte, el titular de la Un tatuaje por una sonrisa escribió en redes sociales: “Estoy seguro que no va a ser fácil, que vamos a tener que dedicarle mucho, pero mucho tiempo. No sé ni siquiera si vamos a lograr llegar al objetivo, tampoco sé cuánto vamos a lograr juntar”.

“Mi corazón me dijo que debía intentarlo, tenía mis dudas porque tenía miedo, pero aparecen los amigos como Only in Córdoba y te agitan para no bajar los brazos”, siguió.

El alias para colaborar es: JUANPABLOFUNDACION

Titular: Juan Pablo Rodríguez

Cuil: 20-26103092-7