Soledad Pastorutti brilló con Euge Quevedo y le hizo un insólito pedido en el Festival de Villa María

El cuarteto hizo vibrar al anfiteatro de Villa María durante la noche del lunes 12 y madrugada del martes 13 de febrero en el Festival de Peñas que se desarrolla en el Anfiteatro. Soledad Pastorutti brilló con Euge Quevedo y le hizo un insólito pedido.

La Banda de Carlitos (LBC), Kesito Pavón y la cordobesa hicieron una verdadera fiesta para el público que bailó cada uno de los temas que entonaron. Pero una de las tantas sorpresas de la noche fue el momento que protagonizaron la Sole y “La Muela”.

LBC hizo vibrar a todo el anfiteatro de Villa María. Foto: AnfiVillaMaría

Las artistas estrenaron “Tus Botellas”, que tuvo un buen recibimiento por parte de la hinchada. Esta colaboración demostró una vez más la versatilidad y el encanto de ambas.

EL INSÓLITO PEDIDO DE LA SOLE PARA EUGE QUEVEDO EN VILLA MARÍA

En Cosquín, Quevedo había anticipado que alguien del mundo de la música le había escrito por Instagram y finalmente se trató de la Sole. “Cuando me pasan cosas muy grosas, que siento que son oportunidades muy lindas, como que me da miedo contarlo. Aprendí a relajar para que eso no me juegue en contra”, dijo en diálogo con El Doce.

Euge Quevedo y Soledad Pastorutti cantaron juntas en Villa María. Foto: AnfiVillaMaría

En este marco, la oriunda de Arequito le pidió disculpas a Euge Quevedo por no haberse dado vuelta cuando ella fue jurado de La Voz Argentina y la joven cordobesa asistió como participante, según informó Villa María Vivo.

Quevedo asistió al certamen musical en julio de 2012 para interpretar “Pero me acuerdo de ti”, de Christina Aguilera. En aquel momento, José Luis “Puma” Rodríguez se dio vuelta tras escuchar la voz de la incipiente artista.