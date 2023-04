Soledad Laciar: “Saber que dos personas van a pasar el resto de sus vidas presas a mí no me alivia”

El juicio por el asesinato de Valentino Blas Correas (17) condenó a 11 policías y determinó que los adolescentes que iban en el vehículo fueron víctimas de “violencia institucional”. Al respecto, Soledad Laciar, mamá del joven, analizó el fallo y apuntó a la responsabilidad de funcionarios policiales.

Violencia institucional, la carátula que alivia a Soledad Laciar

En diálogo con el programa Voz y Voto, Laciar hizo un balance de lo que significó esta pena y aseguró: “Saber que hay dos personas que van a pasar el resto de sus vidas presas a mí no me alivia. Sí me alivia que haya una sentencia que diga que hay cinco chicos que iban en un auto y que fueron víctimas de violencia institucional. Y no solo ellos, sino sus familias”.

Bajo esta línea, la mujer remarcó la responsabilidad del Gobierno de Córdoba ante el accionar policial y puntualizó que el próximo paso de su lucha es controlar que los cambios requeridos por la Justicia, existan.

Momentos de la lectura de la sentencia por el crimen de Valentino Blas Correas. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

“Ahora queda mucho por hacer. Indirectamente, se hizo responsable al Gobierno, porque hablar de violencia institucional es hacerlos responsables. Ellos son los que tienen a su cargo la Polícia. Hay que lograr que hagan algo con esto. Que no se les sugiera hacer ciertas cosas y que después, como en otros fallos, no hagan nada. Ese es el primer camino: controlar que esto se cumpla”, sentenció.

Soledad Laciar sobre la responsabilidad de altos cargos de la Policía de Córdoba

La mamá de Blas Correas profundizó sobre el pedido de la Justicia para la investigación de Alfonso Mosquera, jefe de la Policía al momento del crímen, y de Liliana Zárate Belletti, actual líder de la Jefatura y ex responsable del área de Recursos Humanos.

Respecto a Zárate Belletti, Soledad Laciar reconoció que fue una de las funcionarias que más escuchó su caso: “No puedo dejar de reconocer, y nunca lo voy a dejar hacer, que ella fue la persona que se acercó a mi casa. La persona que humanamente estuvo siempre; no ese día, sino siempre”.

Liliana Zárate Belletti, flamante jefa de Policía (Facundo Luque / Archivo ).

Y agregó: “Me dolería mucho si en esta investigación se descubriera que existió dolo de su parte. Errores es una cosa; pero si existió dolo sería una desilusión”.

Al contrario de su percepción con la Jefa de Policía, la mamá de Blas volvió a apuntar contra Alfonso Mosquera y recalcó: “Para mí, él es responsable. Quizá no le corresponda una responsabilidad penal. Pero para la sociedad quedó claro que él era la cabeza y es responsable”.

Juicio por el crimen de Blas Correas. Declara el exministro Alfonso Mosquera. Foto Ramiro Pereyra

Laciar negó su participación en la política

Finalmente, Soledad Laciar negó que su presente esté en la política pese a las ofertas que recibió por parte de Luis Juez. Al respecto, apuntó: “No me creo capaz de poder estar adentro. Desde afuera, uno puede aportar mucho. Por suerte, me convertí en una persona visibile, bastante creíble”.

Y sumó: “Con aciertos y errores me han visto juntarme con todos, hablar con todos y tratar de transmitir. Porque no se trata de radicales, peronistas, kirchneristas o la izquierda, se trata de que no maten más pibes. Que la Polícia se acerque a la gente, y en eso todos piensan lo mismo”.