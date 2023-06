Se mantiene la tendencia de reelecciones de los oficialismos locales

La elección en Córdoba se suma al calendario de elecciones desdobladas. Hasta el momento, Juntos por el Cambio ganó en cinco provincias que fueron Paso, el Frente de Todos obtuvo cuatro y los partidos provinciales también lograron cuatro victorias.

El factor común es que, en ocho de 10 provincias, reeligieron los oficialismos en las elecciones generales a gobernador. Sólo en dos provincias (San Luis y Neuquén) ganaron opositores, que de alguna manera eran pseudo opositores.

La hipótesis siempre fue que, frente a la incertidumbre del contexto nacional, las provincias que estaban bien gestionadas iban a reelegir a los oficialismos producto de que la gente busca privilegiar la certidumbre.

El Gobierno provincial de Córdoba tiene más de 60 puntos de aprobación de gestión y el gobierno de la ciudad, con el ahora gobernador, tiene 54% de aprobación.

Martín Llaryora y Myrian Prunotto hablaron en el bunker, sin tener todavía los resultados completos. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Luque, facundo

Esto hacía prever que el oficialismo iba a ganar la elección en Córdoba, sumado a que Luis Juez, que era el candidato por el espacio opositor, era un candidato que ya había perdido en dos oportunidades y que había tenido una gestión en la ciudad de Córdoba que no había sido muy bien valorada.

Me parece que, en este contexto, también tuvieron que ver algunas cuestiones que hicieron cambiar un poco la idea de lo que podían ser los resultados que auspiciaban una victoria más cómoda del oficialismo. Algunas de estas cuestiones tuvieron que ver con la inasistencia a votar.

No se entiende muy bien por qué se avisó que no se multaba a quienes no fueran a votar. El nivel de asistencia fue el más bajo en 30 años. Esto no es casual, no pasa sólo en la provincia de Córdoba y tiene que ver fundamentalmente con la desconexión que la gente tiene de la política porque considera no le resuelve los problemas.

Las elecciones provinciales en Villa María se llevaron a cabo con total normalidad. (La Voz) Foto: Martín Llampayas

Además, la elección se hizo un día después del cierre de listas a nivel nacional en donde estuvo el foco en los últimas horas. Me parece que los ojos tan puestos allí nacionalizaron una elección que solía ser mucho más provincial.

El oficialismo gana la elección pero tiene resultados adversos en la legislatura y ahora enfrenta una elección en la ciudad que si bien también era auspiciosa para Rodrigo De Loredo, probablemente este empuje a partir de una paridad tan alta en la elección a gobernación le de una diferencia aún mayor en la elección en la ciudad que tendremos el próximo mes.