Se entregó el taxista que le robó la jubilación a una mujer en Córdoba

Luego de 25 días prófugo y tras el secuestro de su vehículo, se entregó el taxista que le robó la jubilación a Mercedes, la mujer que vive en barrio Guiñazu y fue hasta un banco en el centro de la ciudad de Córdoba para retirar el dinero.

En diálogo con Vía Córdoba, la fiscal del Distrito III, Turno V, Patricia García Ramírez, explicó que luego de una serie de tareas investigativas y allanamientos, dieron con el Chevrolet Corsa que el sujeto habría utilizado para cometer el ilícito.

Un taxista le robó la jubilación cuando salió del banco. Foto: El Doce

Finalmente, el sujeto investigado que contaba con orden de detención se presentó este lunes 27 de noviembre en sede policial, quedando a disposición de la justicia. Ahora, Ramírez y su equipo intentan establecer qué ocurrió con el dinero y la documentación usurpada en aquel momento.

El rodado secuestrado. Foto: Policía

CÓMO FUE EL ROBO DEL TAXISTA A MERCEDES EN CÓRDOBA

Aquel 2 de noviembre, Mercedes había abordado el rodado en calle San Jerónimo al 250, luego de efectuar el cobro de su jubilación en un banco. Al llegar a su domicilio, descendió de la unidad y el conductor le arrebató la cartera que contenía dinero y documentación importante.

Mercedes recibió el dinero recolectado por taxistas autoconvocados. Foto: Captura de pantalla/ Telefé

“Me tironeó el bolso, no me lo esperé. Si yo lo veo venir no se la lleva a la plata”, había dicho la víctima tras el indignante hecho. José, un taxista, y otros conductores autoconvocados se enteraron de lo ocurrido, manifestaron su impotencia y no se quedaron de brazos cruzados.

Junto a un grupo de compañeros, empezaron a lanzar mensajes por cientos de grupos de Whatsapp de taxistas y remiseros de la ciudad con el objetivo de reunir una suma de dinero que iguale a la de la jubilación de Mercedes.