Salió de Talleres, a los 27 años debutó en Primera División y su deseo es...”

“Es especial llegar a Primera, a los 27 años. Nunca perdí la ilusión de jugar en Primera. Le di para adelante, entrené y me esforcé para llegar”. Lo dice Santiago Moyano, campeón con la Reserva de Talleres 2017 y con un largo recorrido hasta poder jugar la Liga Profesional, en Central Córdoba de Santiago.

“Mi pase ya no pertenece a Talleres, pero si hay una venta le corresponde un porcentaje del pase. No pierdo las esperanzas de volver alguna vez, es una espina clavada que me quedó”, aseguró el lateral derecho, en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Sucesos.

El lateral derecho cordobés Santiago Moyano, con la camiseta de Central Córdoba. (Instagram Santiago Moyano).

“La espina de no debutar en la Primera con Talleres siempre está, pero no pierdo las ilusiones. Era difícil, entendible. Las cosas pasan por algo. Siempre sigo a la T, volvió (Augusto) Schott, que es muy buena persona, está Nahuel Bustos, compañero en la Reserva, tiene buen equipo”, destacó Moyano.

LOS JUGADORES DE TALLERES EN SANTIAGO

Favio Cabral marca el primero del Ferroviario en la goleada a Belgrano (Prensa Central Córdoba).

“A Favio Cabral lo conozco desde la Reserva, fue el goleador de Talleres en Divisiones Inferiores, y ahora se sumó Dieguito Barrera. Para ellos fue muy especial el partido con Belgrano y la goleada”, remarcó Moyano, en referencia al 4-0 de Central Córdoba ante el Pirata por Copa de la Liga.

Luis Miguel Angulo, nuevo refuerzo de Talleres. Viene de Colombia. (Facundo Luque La Voz)

Todos habla del colombiano Luis Angulo, extremo que llegó como refuerzo a Talleres y salió a préstamo. “Es crack, un personaje. En la pretemporada me tocó marcarlo en los entrenamientos, me la hicieron fácil... Un jugador joven, que tiene muchísimo por delante... No hay duda que dentro de poco va a estar en otro lado, será difícil retenerlo”, aseguró el cordobés nacido en Villa del Totoral.

UN BREVE PASO POR INSTITUTO

Santiago Moyano, lateral derecho que llegó desde Talleres cedido. No rindió. (La Voz / Archivo).

Después del título de campeón con la Reserva de Talleres, a Santiago Moyano le tocó jugar en Instituto. Dirigido por Darío Franco en la Primera Nacional. “Las cosas no me salieron bien en lo futbolístico, pero me sirvió como experiencia. No me pude quedar y al tiempo llegó Lucas Bovaglio, mi técnico en Talleres y quien también me dirigió en Villa Dálmine”, recordó.