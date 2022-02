Una increíble situación le toca vivir a una mujer en barrio Los Paraísos, de Córdoba capital, que rescató junto a su marido una gran cantidad de perros callejeros y ahora no puede controlarlos y teme ser atacada por los mismos.

“Estoy muy mal tanto económicamente como psicológicamente. Estoy adentro de la casa, están los perros que veo que se comen entre ellos. Hasta yo estoy peligrando que me ataquen y me coman. Yo ando entre ellos, pero cuando se pelean es peligroso. No puedo manejar la situación esta”, reconoció Evangelina a El Show del Lagarto.

Según comentó la mujer, el rescate de estos perros comenzó junto a su marido, pero el hombre falleció semanas atrás y la situación se tornó incontrolable. “Estando él era más fácil, él era más dominante entonces a él le hacían caso y a mí ya se me fue de las manos”, profundizó en su relato.

Las imágenes eran realmente impactantes y en el patio de la vivienda se podían ver perros muertos. “Es un foco infeccioso también: la orina, la caca, los perros muertos, se los están devorando. No se puede ni limpiar ahí, me muevo y ellos se mueven atrás mío. Tengo miedo que se ataquen entre ellos y me agarren a mí”, explicó Evangelina.

En este marco, la mujer se quejó de que hizo la denuncia, pero “no me llevaron el apunte”. Según su relato, llamó a Policía Ambiental, le dijeron que este martes iban a pasar por su vivienda, pero no fueron.

La situación aun es más complicada desde el plano económico ya que tampoco logra comprar toda la comida que requieren los animales. “Anteriormente ellos comían mucha más y no tengo la suficiente plata para mantenerlos a todos. Me siento muy mal. No se puede comer nada, está todo lleno de moscas, están los perros ahí adentro”, sentenció.

A su vez, los vecinos de Evangelina también se quejaron de la falta de higiene, los malos olores y reclamaron ayuda. “Se llena de moscas, hay olor todas las tardes. Necesitamos que las proteccionistas aparezcan y puedan recibir perros y la podamos ayuda a limpiar la casa”, indicó un hombre.

Mientras que una joven relató: “Lo que explican las chicas es que se necesita un lugar de acogida. Al patio no se puede entrar porque los perros están super agresivos y no sabemos en qué estado están. Se necesitan mucha cantidad de gente”.

Para asistencia o consultar por los perros se puede llamar al: 3513579145.