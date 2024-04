Recibió una millonaria suma por error en Córdoba y la devolvió: “No puedo quedarme con algo que no es mío”

Una joven oriunda de Córdoba recibió una millonaria suma de dinero por error y se percató de la misma cuando vio una buena cantidad de ceros en su cuenta bancaria. Inmediatamente, comenzó una campaña para encontrar a la dueña y devolvérselo.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA MILLONARIA TRANSFERENCIA ERRÓNEA

Se trata de Danna, una joven que confesó que se había impactado cuando vio la suma “porque era mucha cantidad de plata y de un nombre desconocido”, según manifestó, en diálogo con El Trece, sobre la transferencia que percibió.

La mujer cordobesa que devolvió el dinero que le mandaron por error. (Gentileza El Doce)

Ante este escenario, “Al toque, sin esperar, empezamos a buscar”, indicó la cordobesa que empezaba “corroborar todos los datos”. Es que, la suma de dinero que depositaron en su cuenta era 256 mil pesos.

Al norte de la provincia de Córdoba, en Santiago del Estero, Rita era la mujer que equivocadamente había enviado la suma que había ahorrado durante aproximadamente tres meses. “Se me vino el mundo abajo. Era una plata que había ahorrado porque estoy edificando una piecita. Me lloré la vida ese día”, reveló al medio mencionado.

Su cuñada publicó en Facebook un posteo aludiendo que ocurrió un error y necesitaba recuperar la importante suma de dinero. Todo esto sin saber que la cordobesa había empezado su movida. Gracias a las redes sociales, Danna dio con el mensaje de la familiar de Rita.

DEVOLVIÓ UNA MILLONARIA TRANSFERENCIA QUE RECIBIÓ POR ERROR

Se contactó con ella a través del número y coordinaron para concretar la devolución. “Entre tanta gente, gracias a Dios pudo toparse con alguien que se lo haya devuelto”, declaró Danna.

Finalmente, la cordobesa dejó una emotiva reflexión en tiempos donde la solidaridad no está presente en ciertos espacios. “Todos tenemos necesidades, pero no me puedo quedar con algo que no es mío”.

Por su parte, Rita le dedicó unas emotivas palabras a su salvadora. “Muy agradecida por el buen corazón, no tengo palabras para agradecer”, cerró.