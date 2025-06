Le transfirió por error una fortuna a un naranjita de Córdoba y su reacción sorprendió a todos

Una mujer le transfirió por error una fortuna de dinero a un naranjita de Córdoba. Ella lo buscó por todos lados, lo contactó y la reacción del cuidador de coches sorprendió a todos en el interior de la provincia y las redes sociales.

Le transfirió por error una fortuna a un naranjita de Córdoba

Se trata de Jorge, conocido popularmente como “Tío Kelly”, quien trabaja en la calle Belgrano del centro de la ciudad de Villa Dolores. El punto turístico a 218 kilómetros al oeste de Córdoba Capital.

“Vino y me dijo que sin querer me había transferido 500 mil pesos. Le pedí que espere a que revise mi cuenta”, contextualizó el cuidador, en diálogo con El Doce. “Para asegurarme de que sea así porque no me quiero quedar con algo que no me corresponde”, indicó.

Jorge, el "tío Kelly", devolvió 500 mil pesos que le transfirieron por error. (Foto: gentileza)

La reacción del naranjita de Córdoba que recibió una fortuna por error

“Me había querido transferir 500 pesos y me transfirió 500 mil pesos”, contó sobre el error de tipeo que tuvo la mujer. Ante este escenario, Tio Kelly la contactó y le devolvió inmediatamente todo el dinero.

La señora, agradecida por que el cuidador de coches hizo lo correcto, le ofreció una recompensa por su buen accionar. Sin embargo, el protagonista de esta noble historia se negó.

“Me dijo que me iba a recompensar, pero yo le dije que no, que mi recompensa es levantarme todos los días y venir a trabajar y encontrarme con el cariño de la gente de Villa Dolores. Me deja tranquilo haber devuelto algo que no era mío. La señora estaba muy contenta”, cerró.