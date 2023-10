Reapareció Paulo Londra: sufrió un accidente con una moto de agua en Miami y preocupó a sus fanáticos

Tras haber desaparecido un poco de redes sociales y del mundo de la música, este jueves reapareció Paulo Londra desde Miami. El cantante informó que se trasladó a aquella ciudad con el objetivo de potenciar su carrera profesional. Asimismo, en las redes compartió fotos y videos de su tiempo de ocio junto a su novia, Martina Quetglas.

En una de estas actividades, el cantante generó mucha preocupación por su estado de salud. En el último posteo que realizó en su cuenta de Instagram, compartió imágenes y un video de un accidente que tuvo con una moto de agua. En las fotos, se puede ver una herida en la cabeza.

VIDEO: EL ACCIDENTE DE PAULO LONDRA EN MIAMI

Según el video compartido, el músico iba sentado en la moto de agua cuando perdió el control y cayó. Producto del impacto, se hizo un profundo corte en el cuero cabelludo. “Acompáñenme a ver una lírica historia”, escribió Londra en la publicación. Aunque el incidente generó bastante angustia, todo indicaría que la lesión no fue grave y que el artista lo vivió como una experiencia anecdótica.

El músico se accidente andando en una moto de agua en Miami. Foto: Redacción Vía Córdoba

Los comentarios de sus fans no tardaron en aparecer en la publicación. “Todo bien hasta que vi la cuarta foto, estas bien?”, consultó uno. “Cuidado Paulo, me espanto”, escribió otro. Asimismo, muchos hicieron bromas al respecto: “La motito no soportó tanto flow, hombre”, comentó otro usuario.