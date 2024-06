Raúl Damiani: su “me enamoré de Instituto” y por qué no hizo un partido despedida

La visita de Instituto a Newell’s este jueves por la quinta fecha del Torneo de la Liga, tendrá un espectador “neutral”. O mejor dicho, que mirará con simpatía a los dos. Raúl Damiani, ex lateral por derecha, vistió las dos camisetas y son los dos clubes con los que más se identifica.

Raúl Damiani confirmó que se retirará al final del presente torneo. (Foto: Pedro Castillo)

“Instituto es el lugar donde le puse punto a final a mi carrera. Me enamoré del club, de su gente y de la ciudad. Genera eso en muchos futbolistas. Siempre voy a estar agradecido por todo el cariño que me dieron. Y Newell’s es donde me inicié y donde ahora trabajo (en las divisiones formativas). Voy a ir a la cancha con el corazón partido”, aseguró.

Raúl Damiani y el balance de la pretemporada de Instituto. (Foto: Ramiro Pereyra/Archivo)

“En Instituto me dieron mucho, más de lo que yo pude dar. Lo intentamos, buscamos el ascenso, di lo mejor que puede en ese momento, pero nos tocó pasar por situaciones difíciles. Por eso veo con mucho orgullo y satisfacción el regreso a Primera”, agregó el Raulo.

“Tanto Instituto como Newell’s pasan por momentos similares. Acá en Newell’s no pudo seguir el técnico, y en Instituto se hizo difícil lo de la racha negativa con (Diego) Dabove. Por eso felicito a los dirigentes, porque es muy importante sostencer el proceso, más cuando las cosas no salen y se pierde la confianza”, resaltó.

Raúl Damiani. El experimentado defensor vuelve al equipo después de su suspensión (Foto: Pedro Castillo).

Y puntualizó: “No encontró la regularidad en este torneo. Le cuesta a todos lograr eso. Es importante que se sostenga en la categoría y después ir buscando ser animador, otros objetivos. Lo puede hacer porque creció en estructura, por la hinchada y la historia que tiene”.

Raúl Damiani, muy bien recordado en Alta Córdoba, está identificado con Instituto\u002E

LA DESPEDIDA DE DAMIANI DE INSTITUTO

“Si tuviera que hacer un partido despedida, sería con un Instituto-Newell’s”, afirmó Raúl Damiani. Pero en seguida aclaró: “Me daría mucha vergüenza tener que hacer un partido de despedida. No corresponde... Me dieron muchísimo en mi último partido con Instituto. Es suficiente para darle un cierre lindo a mi carrera”, aseguró el ex lateral.

De todos modos, reconoció que si lo hiciera, habría una larga lista de invitados. Uno de ellos, el “Cholo” Pablo Guiñazú, ahora manager de Talleres, su gran amigo en tiempos de futbolistas en Newell’s y en Independiente.

Raúl Damiani, el capitán albirrojo. (Foto: Javier Cortez)

“Siempre voy a estar agradecido por el cariño que me dieron en Instituto. Veía lo que fue la gente con (Fernando) Alarcón firmando camsietas en la sede, y está muy bien, por lo importante que fue en el ascenso. Lo tiene merecido el ‘Palomo’. Ese cariño de los hinchas genera la misma reacción en muchos futbolistas”.