En Instituto, todos con el Palomo: la enorme demostración de cariño que recibió Alarcón

Instituto armó este lunes una acción que repercutió con fuerza entre los hinchas. Comprando una camiseta titular o la alternativa en la tienda Gloriamanía, el capitán Fernando Alarcón, presente en el local, la entregaba autografiada.

Y la respuesta de los hinchas fue inmediata, con una larga fila para comprar las camiestas, saludar y sacarse una foto con el Palomo, de los más queridos por el público Albirrojo por el ansiado ascenso a Primera.

“Me voy a quedar hasta la hora que sea. Estas son cosas que uno tiene en cuenta para renovar y quedarse en Instituto”, aseguró Alarcón en Mundo D. “Nunca en mi vida firmé tantos autógrafos pero es algo lindo para la gente. Es bueno poder demostrarle cariño de parte nuestra y también agradecerles por el que nos dan ellos”, añadió el marcador central.

Fernando Alarcón jugador de Instituto en la sede del club firmando remeras Foto: Javier Ferreyra

“Todos me agradecen. Lo único que me toca hacer es tratar de defender la camiseta dentro de la cancha. Para un futbolista esto es algo muy lindo, no tiene precio”, resaltó el Palomo, quien se recupera de una lesión y volvería al equipo este jueves contra Newell’s.

AQUEL GOL PARA EL ASCENSO DE INSTITUTO

El gol en la final de Instituto ante Estudiantes de Caseros elevó a Fernando Alarcón a la categoría de ídolo Albirrojo. Porque fue el del ascenso a Primera, después de largos 17 años de espera en la B Nacional.

“Ese recuerdo no se me va a olvidar nunca. Una chica recién trajo esa camiseta. Ese gol me marcó tanto a mí como a toda la gente. Va a ser algo muy hermoso que me lo voy a llevar para el resto de mi vida”, garantizó el Palomo.

“Todo eso desde la vez que me tocó volver a firmar acá en Instituto, jugó su papel. Por algo hoy estoy acá de nuevo. Estoy feliz, agradecido por el cariño que me da la gente. A todo eso lo pongo en la balanza”, completó el capitán.

ALARCÓN, LISTO PARA VOLVER A LA DEFENSA DE INSTITUTO

La lesión en la rodilla que sufrió Fernando Alarcón en el debut con victoria de Instituto en Junín, llenó de incertidumbre a los hinchas. Finalmente no fue tan grave, aunque el esguince lo marginó tres fechas.

Este jueves en la visita a Newell’s a las 21.15, por la quinta fecha del Torneo de la Liga y antes del receso, el Palomo vuelve a la titularidad. “Estoy para jugar, voy a llegar muy bien. Nos estamos preparando bárbaro, vamos a tratar de ir a buscar los tres puntos”, afirmó.