Para su muy esperado debut en el rally Dakar con un prototipo híbrido, el constructor alemán Audi alineará a dos de los mejores pilotos de la historia de la mítica prueba, el español Carlos Sainz y el francés Stephane Peterhansel, anunció este lunes.

“No es exagerado hablar de ´Dream Team´ (equipo de ensueño)”, explicó en un comunicado el director general de Audi Sport, Julius Seebach.

“Stephane es el piloto con más títulos de la historia del Dakar. Carlos lo ha ganado varias veces y es campeón del mundo de rallies”, recordó.

Peterhansel es apodado ‘Monsieur Dakar’ (Señor Dakar) por sus éxitos en motos y autos; acumula hasta hoy nada menos que 14 triunfos. Lo acompañará Edouard Boulanger, con el que ganó justamente su 14º Dakar, en enero pasado en Arabia Saudita.

Sainz, dos veces campeón del mundo de Rally (1990, 1992), cuenta con tres victorias en el Dakar: 2010, 2018 y 2020. El español, navegado por su compatriota Lucas Cruz, intentará conquistar el título con una cuarta marca distinta, tras haberlo logrado con Volkswagen, Peugeot y Mini.

Sainz y su navegante Cruz, en el Museo de Audi, junto a históricos coches que representaron a la marca en el Rally Mundial; a la derecha, el Quattro S1 que debutó en Córdoba, en el Rally de Argentina 1985; al lado, el Sport Quattro, con el que Stig Blomqvist ganó en esta provincia el Rally de Argentina 1984. Audi | Audi

“A mis 59 años, todavía tengo hambre; de lo contrario, no habría aceptado este nuevo desafío. Tengo plena confianza en los ingenieros de Audi y trataré de ayudarlos con mi experiencia a desarrollar un coche rápido y exitoso. Es un proyecto fantástico y extremo. No veo las horas de probar el vehículo por primera vez. Lo que he visto hasta ahora me da confianza”, comentó el madrileño, que en Córdoba y por el Mundial de Rally (WRC) ganó tres ediciones del Rally de Argentina (1991, 2002 y 2004).

En tanto, el sueco Mattias Ekström, un piloto identificado con la marca y ganador con ésta del Campeonato Alemán de Turismos (DTM) en 2004 y 2007, completará la alineación de Audi Sport para la próxima edición del Dakar. En la butaca derecha irá su connacional Emil Bergkvist.

El Dakar 2022 tendrá lugar en Arabia Saudita, y se desarrollará del 2 al 14 de enero próximo.