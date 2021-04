Con el impulso del ascenso y del debut con victoria en el Federal A, Racing de Nueva Italia enfrentó a Sportivo Las Parejas de Santa Fe. No la pasó bien pero rescató un empate en cero. En la Zona 2 del torneo y con el arbitraje de Adrián Franklin.

La Academia derrotó a Douglas Haig 1-0 en la primera fecha, con una destacada actuación del equipo, por lo que Hernán Medina mantendrá la formación sin cambios: Leonardo Rodríguez; Nahuel Rodríguez, Luis Rivero, Martín Pucheta y Santiago Rinaudo; Franco García, Mariano Martínez, Emanuel Gimenez y Leandro Fernández; Diego Jara y Emiliano Blanco.

A los 19 del primer tiempo salió por lesión el tucumano Facundo Rivero, y lo reemplazó en la zaga central Marcio Gómez. Y sobre el final de la etapa el travesaño salvó a Calidad Rodríguez de lo que era la apertura del marcador para el local, que en los primeros 45 minutos fue más.

Sportivo Las Parejas, por su parte, en la primera fecha fue vencido por Chaco For Ever 3 a 1. La segunda fecha incluye estos encuentros: a las 15.30 Juventud Unida (G)-Central Norte (S); Douglas Haig-Gimnasia (CdU); a las 16 Sportivo Belgrano (SF)-Defensores de Villa Ramallo; Boca Unidos-Chaco For Ever; Gimnasia (S)-Crucero del Norte (M); a las 18.15 Sarmiento de Chaco-Unión de Sunchales.