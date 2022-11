Racing de Córdoba y el “durísimo” partido ante Sarmiento por las semifinales del Federal A

Carlos Bossio asumió como entrenador de Racing de Nueva Italia luego de la sorpresiva salida de Hernán Medina y realizó una gran campaña que los depositó a tan solo unos pasos del ascenso a la Primera Nacional. Es que, este domingo desde las 18 buscará el pase al final del reducido del Federal A cuando se enfrente ante Sarmiento de Chaco.

“Va a ser un durísimo partido. Ya nos cruzamos dos veces, pero es una instancia a la que nunca nos enfrentamos”, dijo Bossio en diálogo con Cadena 3. El ganador del encuentro frente al equipo norteño definirá el único ascenso del torneo.

Carlos Bossio puso a Racing en la recta final por el ascenso. Foto: La Vo

El entrenador del club cordobés analizó los encuentros que tuvo ante los chaqueños a lo largo del 2022. “Hicimos dos grandes partidos. En el primero creamos las mejores situaciones, fallamos muchas, nos anularon mal un gol y lo empatamos en la última”, recordó sobre el empate 1 a 1 en el Miguel Sancho.

Así salió Racing para enfrentar a Sarmiento de Resistencia en Nueva Italia.

En tanto, definió la derrota por la mínima en Resistencia como un partido similar donde “el rival hizo el gol en su peor momento por una desatención atrás”. Sin embargo, rescató que esos duelos los ayudaron a mejorar.

La importancia de ser locales en Nueva Italia

“Tenemos una localía muy fuerte y por eso era prioridad terminar primeros en la zona para cerrar con su gente”, aseguró Bossio. Es que, su conjunto posee un invicto de 40 partidos en esa condición.

Pese a esto, avisó: “Quedaron los mejores cuatro equipos del torneo y las diferencias son por pequeños detalles”. Además, destacó que su plantel “adquirió jerarquía con el paso del tiempo, los partidos y entrenamientos”.

La salida de Hernán la Tota Medina

Hernán Medina dejó el cargo de entrenador el pasado 17 de marzo y emigró al futbol hondureño. De esta manera, Bossio asumió su rol “para dar una mano”, pero terminó como cabeza del grupo ya que lo convencieron y los resultados acompañaron.

“No me lo esperaba para nada. Es más, no tenía pensado ejercer porque es algo que no tenía como objetivo”, confesó el exarquero de 48 años.

El análisis de Sarmiento de Resistencia

“Es un equipo bastante complicado. Tiene laterales que suben, Israel Roldán es un jugador que destaca en la categoría”, enfatizó el DT. En paralelo, apuntó que es un conjunto “muy parecido a Racing en jerarquía, pero cambia un poco su sistema”.

Los concentrados de Racing

El club de Nueva Italia compartió la lista de convocados para el duelo que otorga el pase al partido decisivo por el ascenso a la Primera Nacional. Categoría donde Belgrano salió campeón e Instituto busca dejar luego de 15 años.