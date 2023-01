Quién es Joaquín Varela, el nuevo defensor central de Instituto para este 2023

Instituto sabe que su regreso a la primera división del fútbol argentino tras 16 años en segunda no será nada fácil. Con una importante renovación en el plantel que logró el ascenso en el 2022, confirmaron a su 11va incorporación este lunes, Joaquín Varela.

“Con el uruguayo ya son 11 los refuerzos que llegaron a la Gloria para disputar las próximas competencias en Primera División”, destacaron desde la prensa albirroja. El defensor central de 24 años nació Montevideo, Uruguay y comenzó su carrera en las inferiores de Defensor Sporting, donde debutó con 17 años.

El trayecto profesional de Joaquín Varela

A nivel nacional, el joven integró las selecciones juveniles charrúas en la temporada 2012/13. Además estuvo convocado para la Sub15, Sub17 y Sub20. A nivel clubes en el país vecino, vistió las camisetas de Villa Española y Atlético Fénix.

El defensor vistió la camiseta de Maldonado en la última temporada. Foto: joacovarela3

Además, jugó para el Pafos Football Club de Chipre. Todas sus transferencias fueron en condición de préstamo. La temporada pasada, jugó con el Club Deportivo Maldonado de la Primera División uruguaya y marcó un gol en 28 cotejos.

“Cuando me presentaron la propuesta no dudé en ningún momento, es un club atractivo, que viene de un buen año, me parecía que este era el camino para crecer personalmente”, reveló Varela. Sobre su primer entrenamiento en la jornada de hoy, contó: “Ya conversé con Lucas, se puso a disposición así que todo muy bien”.

Así juega la nueva incorporación de Instituto